Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:30, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Врач опроверг распространенный миф о простуде

Врач Мясников опроверг миф, что летом при ОРВИ не могут развиться осложнения

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что летом при ОРВИ, вопреки распространенному мнению, могут развиться осложнения. Выпуск, в котором специалист опроверг популярный миф о простуде, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что летом у тех, кто заболел ОРВИ, могут развиться осложнения, в частности пневмония. «Может развиться что хочешь. Летом, не летом», — развеял доктор миф, что простуда в теплый сезон не дает осложнения.

В качестве примера специалист привел коронавирусную инфекцию, которая часто дает осложнения. «Коронавирус, допустим, и летом есть, и когда хотите», — подчеркнул медик.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова опровергла популярный миф, что ОРВИ летом переносится легче, чем в другие сезоны. По ее словам, больше всего вирусной инфекции подвержены люди с ослабленной иммунной системой. Она добавила, что летом нагрузка на иммунитет связана с тем, что люди оказываются на сквозняках и употребляют холодные напитки.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Россиянам показали фильм о спасении гигантского арктического животного

      Китай объявил о новых мерах в отношении поставок из Европы

      Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками «Почты России» мошенниках

      Боец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

      Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья

      Анонсирована поездка Путина в Якутию

      Силовики задержали руководителя УФНС по российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше