Россиянам опровергли популярный миф об ОРВИ

Вирусолог Малинникова опровергла миф, что летом ОРВИ легко переносится

Вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова опровергла популярный миф о том, что ОРВИ летом переносится легче, чем в другие сезоны. На эту тему она высказалась в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

По словам Малинниковой, более всего вирусной инфекции подвержены люди с нарушениями иммунитета. При этом летом возникает риск для иммунитета из-за того, что люди оказываются на сквозняках и употребляют холодные напитки, добавила специалист. «Естественно, у людей, имеющих определенные риски, ОРВИ проявляется более тяжело», — заявила доктор медицинских наук.

К факторам риска для осложнений ОРВИ она причислила курение, ожирение, стресс и наличие определенных заболеваний, в том числе сахарного диабета.

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