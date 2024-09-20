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16:02, 20 сентября 2024Ценности

Меган Маркл пришла на благотворительный матч в наряде почти за три миллиона рублей

Меган Маркл пришла на теннисный матч в наряде почти за три миллиона рублей

Фото: SplashNews.com / Legion-Media

Американская актриса Меган Маркл пришла на благотворительный теннисный матч, состоявшийся в Лон-Анджелесе, в наряде почти за 3 миллиона рублей. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя супруга принца Гарри надела на турнир бежевое мини-платье без рукавов из ассортимента итальянского бренда Giuliva Heritage, стоимость которого составляет 1050 фунтов стерлингов (около 129 394 рублей). Кроме того, она взяла с собой небольшую коричневую сумку марки Caroline Herrera за 725 фунтов стерлингов (89 331 рублей) и примерила открытые туфли из коллекции Aquazzura за 620 фунтов стерлингов (76 399 рублей).

Также ее роскошный образ дополнили солнцезащитные очки Ray-Ban за 92 фунта стерлингов (11 335 рублей) и ювелирные украшения. Среди них оказались золотые часы Cartier стоимостью 21 400 фунтов стерлингов (2 637 196 рублей) и браслет из желтого золота той же марки за 7050 фунтов стерлингов (868 703 рублей).

В августе журналисты Page Six подсчитали цену дорогого образа Меган Маркл на новом интервью каналу CBS.

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      Мария Винар
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