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09:06, 20 сентября 2024Культура

Мел Гибсон начал работу над продолжением «Страстей Христовых»

Мел Гибсон начал поиски локации для съемок продолжения фильма «Страсти Христовы»

Кадр: фильм «Страсти Христовы»

Актер и режиссер Мел Гибсон начал подготовку к съемкам второй части культового фильма «Страсти Христовы» спустя 20 лет после выхода первого фильма. Об этом сообщает издание Variety.

В данный момент постановщик занимается поиском подходящих локаций. Как сообщает источник, Гибсон исследует локации в Европе, а ранее уже побывал на Мальте и на месте древних городов Гиноса, Гравина-Латерца и Альтамура.

Информацию прокомментировал представитель Мела Гибсона Алан Нироб.

«Все, что мы можем подтвердить, что он ищет подходящие места. На этой стадии подготовки пока не так много событий, которые можно было бы обсудить», — заявил он.

Ранее стало известно, что Мел Гибсон высказался о ситуации в Нагорном Карабахе.

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      Андрей Шеньшаков
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