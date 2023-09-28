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12:10, 28 сентября 2023Культура

Мел Гибсон осудил действия Азербайджана против армян Нагорного Карабаха

Актер Мел Гибсон осудил действия Азербайджана против армян Нагорного Карабаха

Фото: John Phillips / Getty Images

Австралийский и американский актер Мел Гибсон осудил действия Азербайджана против армян Нагорного Карабаха. Видеообращение артиста опубликовал итальянский прелат и ватиканский дипломат Карло Мария Вигано в соцсети Х (бывший Twitter).

Голливудский актер отметил, что Азербайджан и Турция совершают зверства по отношению к народу, который поколениями жил на этой земле, так как отказывают в доступе к предметам первой необходимости, принудительно депортируют и морят голодом.

«Ведь мы являемся свидетелями современного геноцида. Армянский народ, веками страдавший из-за своей веры, вновь столкнулся с жесткой кампанией, начатой с целью осуществления этнической чистки», — отметил Гибсон.

Артист призвал международное сообщество оказать армянам помощь, в которой они нуждаются: создать гуманитарный коридор для безопасного перемещения. «Армянскому народу, который все еще страдает, я говорю: не отчаивайтесь. Бог с вами», — резюмировал актер.

Ранее концерт американского рэп-исполнителя Снуп Догга (Snoop Dogg), который должен был состояться в Ереване, перенесли на неопределенную дату из-за протестов в городе.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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    Анастасия Астахова
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