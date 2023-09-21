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10:54, 21 сентября 2023Культура

Концерт Снуп Догга в Ереване перенесен на неопределенную дату

Концерт Снуп Догга в Ереване перенесли на неопределенную дату после протестов

Фото: mpi04 / IMAGO / Globallookpress.com

Концерт американского рэп-исполнителя Снуп Догга (Snoop Dogg), который должен был состояться в Ереване, перенесли на неопределенную дату. Об этом сообщили организаторы, передает Telegram-канал Mash.

Мероприятие должно было состояться в субботу, 23 сентября, на стадионе «Раздан». Организаторы выступления принесли извинения купившим билеты поклонникам артиста, а также пообещали вскоре назвать новую дату проведения концерта.

Новости об отмене шоу появились через сутки после начала протестов из-за проведения Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. В среду, 20 сентября, сообщалось, что выступления Снуп Догга все-таки состоится, несмотря на массовые митинги.

В августе стало известно, что правительство Армении выделит более 6 миллионов долларов на концерт американского рэп-исполнителя.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.

На следующий день в ведомстве сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном, что вызвало массовые митинги с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и столкновения между протестующими и полицейскими.

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    Анастасия Астахова
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