В Ереване начались столкновения между протестующими и полицейскими

В центре Еревана начались столкновения между протестующими и полицейскими

Возле здания правительства Армении в центре Еревана начались столкновения между протестующими и полицейскими. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам корреспондента агентства, стычки начались после того, как группа протестующих начала забрасывать здание правительства и оцепивших его силовиков камнями, бутылками и яйцами. Отмечается, что в результате столкновений есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что сторонники антироссийского прозападного политического блока «Национально-демократический полюс» начали шествие в направлении посольства России в Ереване. Сообщалось, что протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги с призывом отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.