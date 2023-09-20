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20:54, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Ереване начались столкновения между протестующими и полицейскими

В центре Еревана начались столкновения между протестующими и полицейскими

Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Возле здания правительства Армении в центре Еревана начались столкновения между протестующими и полицейскими. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам корреспондента агентства, стычки начались после того, как группа протестующих начала забрасывать здание правительства и оцепивших его силовиков камнями, бутылками и яйцами. Отмечается, что в результате столкновений есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что сторонники антироссийского прозападного политического блока «Национально-демократический полюс» начали шествие в направлении посольства России в Ереване. Сообщалось, что протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги с призывом отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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    Алевтина Запольская
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