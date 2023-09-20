В Армении митингующие начали протестное шествие к посольству России

Сторонники прозападного блока в Армении начали шествие к посольству России

Сторонники антироссийского прозападного политического блока «Национально-демократический полюс» начали протестное шествие в направлении здания посольства России в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что они выкрикивают антиправительственные лозунги с призывом отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. В толпе были замечены флаги Грузии, Греции, ЕС, Франции и США.

Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли одну из дорог у здания правительства в Ереване. Уточняется, что после объявления договоренностей по ситуации в Нагорном Карабахе жители армянской столицы начали приходить на площадь Республики, где находится комплекс административных зданий. С утра перед офисом правительства дежурят сотрудники полиции в обмундировании, также на место протеста прибыли бойцы спецназа в красных беретах.