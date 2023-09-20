Протестующие перекрыли одну из дорог у дома правительства в Ереване

Протестующие перекрыли одну из дорог у здания правительства в Ереване

Протестующие перекрыли одну из дорог у здания правительства в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что после объявления договоренностей по ситуации в Нагорном Карабахе жители армянской столицы начали приходить на площадь Республики, где находится комплекс административных зданий. С утра перед офисом правительства дежурят сотрудники полиции в обмундировании, также на место протеста прибыли бойцы спецназа в красных беретах.

Ранее сообщалось, что полиция продолжает прибывать к зданию правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, куда на стихийную акцию стягивались протестующие. Силовики с самого утра оцепили периметр здания.

Утром 20 сентября оппозиционер Андраник Теванян анонсировал проведение новой протестной акции на площади Республики в Ереване в поддержку Карабаха и с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.