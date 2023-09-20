Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 20 сентября 2023Бывший СССР

Протестующие перекрыли одну из дорог у дома правительства в Ереване

Протестующие перекрыли одну из дорог у здания правительства в Ереване

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Протестующие перекрыли одну из дорог у здания правительства в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что после объявления договоренностей по ситуации в Нагорном Карабахе жители армянской столицы начали приходить на площадь Республики, где находится комплекс административных зданий. С утра перед офисом правительства дежурят сотрудники полиции в обмундировании, также на место протеста прибыли бойцы спецназа в красных беретах.

Ранее сообщалось, что полиция продолжает прибывать к зданию правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, куда на стихийную акцию стягивались протестующие. Силовики с самого утра оцепили периметр здания.

Утром 20 сентября оппозиционер Андраник Теванян анонсировал проведение новой протестной акции на площади Республики в Ереване в поддержку Карабаха и с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США одобрили поставку Украине баллистических ракет ATACMS

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости