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16:07, 11 августа 2023Культура

Правительство Армении выделит шесть миллионов долларов на концерт Снуп Догга

Армения выделит более шести миллионов долларов на концерт Снуп Догга

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Правительство Армении выделит более 6 миллионов долларов на концерт американского рэп-исполнителя Снуп Догга (Snoop Dogg). Об этом сообщает РИА Новости.

«Для реализации проекта правительство Республики Армения выделит организатору 2,318 миллиарда драмов (более 6 миллионов долларов)», — сообщается в постановлении правительства страны.

Отмечается, что выступление исполнителя должно состояться в Ереване 23 сентября на стадионе «Раздан».

Ранее сообщалось, что Снуп Догг отменил ближайшие концерты в знак солидарности с забастовками голливудских актеров и сценаристов. Артист объявил, что выступление в концертном зале Hollywood Bowl, приуроченное к 30-летию его дебютного альбома 1993 года Doggystyle, спродюсированного Dr. Dre, отменено. Изначально концерт рэпера был перенесен с июня на октябрь, однако Снуп Догг принял решение вообще не выступать.

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