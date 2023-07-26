Снуп Догг отменил ближайшие концерты из-за голливудских забастовок

Снуп Догг отменил ближайшие концерты из-за солидарности с голливудскими забастовками

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) отменил ближайшие концерты в знак солидарности с забастовками голливудских актеров и сценаристов. Об этом сообщает Variety.

Артист объявил, что выступление в концертном зале Hollywood Bowl, приуроченное к 30-летию его дебютного альбома Doggystyle 1993 года, спродюсированного Dr. Dre, отменено. Изначально концерт рэпера был перенесен с июня на октябрь, однако Снуп Догг принял решение вообще не выступать.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что из-за продолжающейся забастовки и неуверенности в том, когда она закончится, нам необходимо отменить шоу Hollywood Bowl», — написал музыкант, подчеркнув, что солидарен с бастующими сценаристами и актерами.

Рэпер-исполнитель выразил надежду на то, что в скором времени голливудские гильдии смогут найти общий язык с киностудиями и приостановленная из-за забастовок работа продолжится.

Ранее американский актер Дуэйн Скала Джонсон пожертвовал семизначную сумму в поддержку забастовки актеров.