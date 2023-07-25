Дуэйн Джонсон пожертвовал крупнейшую сумму в поддержку забастовки актеров

Дуэйн Скала Джонсон пожертвовал крупнейшую сумму в поддержку забастовки актеров

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон пожертвовал крупнейшую сумму в поддержку забастовки актеров. Об этом сообщил глава фонда Гильдии киноактеров США Кортни Б. Вэнс, передает Variety.

Вэнс не стал раскрывать точную сумму пожертвования Джонсона, однако отметил, что это — семизначное число, которое поможет 10 тысячам участников забастовки.

«Это самое крупное разовое пожертвование, которое мы когда-либо получали от одного человека. И что потрясающе, так это то, что один чек поможет тысячам актеров сохранить еду на столе, обезопасить своих детей и сохранить машины в рабочем состоянии», — подчеркнул глава фонда Гильдии киноактеров США.

Он добавил, что обратился за помощью к 2,7 тысячи артистов из 160 тысяч участников Гильдии, однако Скала Джонсон внес рекордную сумму.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

Ранее стало известно, что крупные киностудии предлагали голливудским актерам выплату в размере более миллиарда долларов в качестве компенсации и дополнительных льгот, прежде чем Гильдия киноактеров США объявила забастовку.