Концерт Снуп Догга в Ереване состоится несмотря на протесты в городе

Mash: концерт Снуп Догга в Ереване состоится несмотря на массовые митинги

Концерт американского рэп-исполнителя Снуп Догга (Snoop Dogg) в Ереване состоится несмотря на протесты в городе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, выступление пройдет в столице Армении в субботу, 23 сентября. Стоимость билетов на концерт рэпера, который состоится на стадионе «Раздан», варьируется от 20 до 55 тысяч драм (5,5 — 15 тысяч рублей).

В августе стало известно, что правительство Армении выделит более 6 миллионов долларов на концерт американского рэп-исполнителя.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.

На следующий день в ведомстве сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном.

Утром того же дня оппозиционер Андраник Теванян анонсировал проведение новой протестной акции на площади Республики в Ереване в поддержку Карабаха и с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Сообщалось, что протестующие перекрыли одну из дорог у здания правительства в городе.