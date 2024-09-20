МИД Северной Кореи выразил уверенность в победе России в украинском конфликте

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: народ РФ одержит победу и обеспечит мир на Украине

Народ России одержит победу и обеспечит мир на Украине. Уверенность в победе Москвы в конфликте выразила глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, ее слова передает РИА Новости.

«Мы убеждены, что российский народ одержит победу и обеспечит мир и стабильность. Правительство и народ КНДР выражает полную поддержку армии и народу РФ», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что КНДР занимает объективную позицию и понимает истинные причины украинского кризиса. Позиция северокорейских властей по Украине является подтверждением «подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса», подчеркнул российский лидер.