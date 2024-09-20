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16:38, 20 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о сбитых украинских истребителях

Минобороны России: ВКС за неделю уничтожили три истребителя ВСУ

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили три истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о самолетах МиГ-29 и двух Су-27. Помимо того, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один МиГ-29 и семь оперативно тактических американских ракет ATACMS.

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Среди сбитого вооружения западного производства также были 12 французских управляемых авиабомб Hammer и 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, которые произведены в США.

Помимо того, в оборонном ведомстве также заявили, что за неделю ВСУ потеряли до 16 810 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые большие потери украинские войска понесли в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Юг», «Запад» и «Центр» — 4855, 3745 и 3610 человек личного состава соответственно.

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      Никита Абрамов
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