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14:03, 20 сентября 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ за неделю

Минобороны России: ВСУ за неделю потеряли до 16 810 бойцов в зоне СВО

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли до 16 810 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери украинские войска понесли в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Юг», «Запад» и «Центр» — 4855, 3745 и 3610 человек личного состава соответственно.

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Еще 4600 солдат украинская армия лишилась во время боестолкновений с подразделениями группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из брифинга оборонного ведомства.

В этот же день Минобороны России сообщило, что с момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли 15 300 солдат, а также десятки единиц различной бронетехники.

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      Никита Абрамов
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