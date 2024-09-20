Раскрыты потери ВСУ за неделю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли до 16 810 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.
Самые большие потери украинские войска понесли в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Юг», «Запад» и «Центр» — 4855, 3745 и 3610 человек личного состава соответственно.
Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Еще 4600 солдат украинская армия лишилась во время боестолкновений с подразделениями группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из брифинга оборонного ведомства.
В этот же день Минобороны России сообщило, что с момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли 15 300 солдат, а также десятки единиц различной бронетехники.