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07:18, 20 сентября 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении восьми беспилотников над регионом России

Минобороны: силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь на пятницу, 20 сентября, над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что дроны ВСУ сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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Днем ранее, 19 сентября, Украина пыталась ударить дронами по двум регионам России. Силы ПВО за ночь сбили два дрона над Курской областью, еще один — над Белгородской.

В Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Аналогичные меры действуют и в Курской области, где ввели режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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