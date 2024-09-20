Минобороны заявило об уничтожении восьми беспилотников над регионом России

Минобороны: силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью

В ночь на пятницу, 20 сентября, над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что дроны ВСУ сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 19 сентября, Украина пыталась ударить дронами по двум регионам России. Силы ПВО за ночь сбили два дрона над Курской областью, еще один — над Белгородской.

В Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Аналогичные меры действуют и в Курской области, где ввели режим контртеррористической операции (КТО).