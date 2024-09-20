Минобороны заявило об уничтожении восьми беспилотников над регионом России

В ночь на пятницу, 20 сентября, над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Там уточнили, что дроны ВСУ сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
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Днем ранее, 19 сентября, Украина пыталась ударить дронами по двум регионам России. Силы ПВО за ночь сбили два дрона над Курской областью, еще один — над Белгородской.
В Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Аналогичные меры действуют и в Курской области, где ввели режим контртеррористической операции (КТО).