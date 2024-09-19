Украина пыталась ударить дронами по двум регионам России

В ночь на четверг, 19 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили три беспилотника. Два дрона перехватили над Курской областью, еще один — над Белгородской.
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