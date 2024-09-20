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17:18, 20 сентября 2024Экономика

Мировому рынку электромобилей спрогнозировали резкий рост

EY: мировой рынок электромобилей вырастет на 22 процента по итогам 2024 года

Фото: Noah Berger / AP

По итогам 2024 года мировой рынок электрокаров (с учетом гибридных автомобилей) может вырасти примерно на 22 процента в сравнении с показателем 2023-го, а в 2025-м — еще на 23 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежегодном отчете EY Global Mobility Consumer Index.

Без учета гибридов (транспортных средств, работающих на горючих нефтепродуктах и электричестве) мировой рынок электромобилей по итогам января-июня вырос на 9,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В целом за 2024 год оборот может увеличиться на 15 процентов, а в 2025-м — еще на 28 процентов, прогнозируют эксперты.

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В физическом выражении суммарные объемы продаж полностью электрических автомобилей (BEV) ожидаются на уровне в 11,2 миллиона единиц. Эксперты заявляют о стабильном росте глобального спроса на подобные виды транспортных средств. Доля желающих купить BEV или гибрид вместо автомобиля с двигателем внутреннего сгорания может составить в этом году 58 процентов против 55 процентов годом ранее. Подобной динамике способствуют в том числе высокие цены на традиционное топливо, резюмировали аналитики.

В России подобные транспортные средства пока не пользуются у граждан большой популярностью. На начало июля 2024 года, согласно данным агентства «Автостат», в стране насчитывалось в общей сложности 50,6 тысячи подобных транспортных средств. Их доля от общего количества зарегистрированных в РФ легковушек составляет 0,11 процента.

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      Анатолий Акулов
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