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16:40, 20 сентября 2024Экономика

Москвичам посоветовали быть осторожными из-за грядущих заморозков

МЧС: температура в столичном регионе может упасть до минус 4 градусов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

С воскресенья, 22 сентября, по вторник, 24 сентября, ночью в Москве ожидаются заморозки. Об этом предупредила МЧС в своем Telegram-канале.

Температура понизится до отметок от минус двух до ноля градусов, местами ожидается минус четыре градуса. Жителям столицы рекомендовали снизить скорость движения, управляя транспортом в неблагоприятных погодных условиях, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что заморозки придут на территорию Центрального федерального округа в ночь на 23 сентября. Скорее всего, отрицательные температуры затронут только восточную часть округа — Московскую область, восток Тульской области, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области, уточнил синоптик.

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      Мария Черкасова
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