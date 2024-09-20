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17:34, 20 сентября 2024Экономика

Москвичи пожаловались на сатанистов

Жители московского района Коптево пожаловались на сырое мясо и крест

Кадр: Telegram-канал «Москва 125»

Жители московского района Коптево обнаружили на улице кусок сырого мяса на отмеченным белой краской месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Необычные артефакты были найдены во дворе 1-го Новомихалковского проезда, 4. Жители увидели нарисованный на земле белой краской крест, обведенный кругом, там же лежал кусок мяса. Некоторые местные жители думают, что следы оставили догхантеры, другие сослались на «обычных сатанистов».

Ранее жители Югорска и Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пожаловались на нашествие летучих мышей. Нежелательные гости залетают в квартиры либо зависают на стенах жилых домов. «Проснулись от странного шума, увидели это чудо в углу стены. Испугались жутко. Теперь поставим сетки на окна», — рассказала одна из свидетельниц появления животных. Эксперты объяснили засилье летучих мышей их миграцией — в сентябре они ищут убежище, чтобы впасть в оцепенение на время холодов.

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      Мария Черкасова
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