Мошенники оставили россиянку без жилья и девяти миллионов рублей

Жительница Белгорода лишилась 9 млн рублей и квартиры, доверившись аферистам

78-летняя жительница Белгорода осталась без дома и сбережений, поверив мошенникам. Детали происшествия приводит пресс-служба областного управления МВД.

Аферисты связались с пенсионеркой по телефону. Сначала в разговоре они представились специалистами портала «Госуслуги», после чего как по эстафете сменились «силовиками» и «банковскими служащими». Женщину убедили в том, что к ее вкладам получили доступ преступники. «Доброжелатели» вызвались помочь вернуть накопления. Для этого они якобы перевели на ее счета страховые суммы. От женщины потребовалось бы их снять и перевести обратно по указанным реквизитам.

Белгородка обратилась в банк, но ее намерения показались сотрудникам подозрительными. Развеять сомнения помогли мошенники: они прислали женщине поддельную справку о тяжелом заболевании, которое давало бы основание для проведения срочной дорогостоящей операции. Обналиченные средства пенсионерка перевела своим собеседникам.

Вслед за этим аферисты принялись за жилье пострадавшей. Они сообщили россиянке, что в руках преступников оказалась и ее квартира. Спасти жилплощадь, по их словам, можно, проведя аналогичную сделку самой. Женщина исполнила инструкции махинаторов, а выручку таким же образом перевела на указанные ими реквизиты.

Общая сумма ущерба составила 9 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают.

Ранее на уловку мошенников повелась жительница столицы. Помогая «следствию», женщина добровольно рассталась со сбережениями и даже переписала квартиру.