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11:05, 20 сентября 2024Экономика

Москвичка поговорила с мошенниками и переписала на них квартиру

Жительница Москвы отдала все накопления мошенникам и переписала на них квартиру

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жительница Москвы поговорила по телефону с мошенниками, после чего переписала на них квартиру и отдала все свои накопления. Об этом сообщает столичная прокуратура.

76-летней женщине поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и убедил россиянку помочь в расследовании уголовного дела. Для этого неизвестный попросил пенсионерку перевести накопления на «безопасные счета». Затем россиянка по указке собеседников оформила неизвестной ей женщиной договор пожизненной ренты на квартиру.

«Полученные после заключения договора три миллиона рублей женщина, по указанию мошенников, упаковала в пакет и положила в свой почтовый ящик», — рассказали в ведомстве. Чтобы защитить жилищные права пенсионерки, Гагаринская межрайонная прокуратура направила в суд иск о признании договора ренты недействительным, так как владелицу жилья ввели в заблуждение при его заключении.

Ранее жительница Нижнего Новгорода поговорила по телефону с неизвестными и лишилась двух квартир — женщина продала недвижимость по указке мошенников, которые представились операторами МТС.

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      Нина Ташевская
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