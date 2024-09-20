Мужчина напал на туристку в отеле Греции и изнасиловал ее в общей душевой

Мужчина домогался туристки в отеле Афин с помощью онлайн-переводчика и изнасиловал ее. Подробностями поделился портал Newsit.

Известно, что злоумышленник прибыл в Грецию из Турции и 9 октября получил удостоверение беженца. 15 числа он напал на 24-летнюю уроженку Лондона в одной из гостиниц столицы.

35-летний мужчина подсел к иностранке и написал ей с помощью Google-переводчика: «Пойдем в мой номер, в ванную, ты очень красивая». Девушка отказалась, тогда насильник попытался засунуть руку ей под шорты и поцеловал ее в шею, а потом затащил ее в общую душевую отеля.

Там турок сначала принудил британку к оральному сексу, а затем надругался над ней. Отмечается, что девушка пыталась имитировать удовольствие в надежде быстрее прекратить пытку, но в итоге ее стошнило. Затем преступник ушел.

Потерпевшая обратилась за помощью к сотруднику отеля, а тот обратился в полицию. Правоохранители быстро прибыли на место происшествия и арестовали турка, который все еще находился в здании.

Другую туристку изнасиловали в Испании дважды за одну ночь. Сначала на девушку напал приятель, а потом двое других мужчин, встретивших ее на улице.