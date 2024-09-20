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07:59, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Мужчина напомнил жене поступок 15-летней давности и решил развестись

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как вспомнил поступок жены 15-летней давности и решил развестись. Большинство поддержало его решение.

Автор поста написал, что его жена изменила ему 15 лет назад. «Ее роман длился пару недель. Мне было очень больно, но у нас были трехлетние дочери-близнецы, и для меня мои дети были моим приоритетом. Я не хотел, чтобы они переживали наш развод», — отметил герой истории и добавил, что решил сохранить семью.

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«Мне потребовалось пару лет, чтобы восстановить любовь к моей жене. Она потратила много усилий, чтобы улучшить себя и наши отношения», — рассказал мужчина. По его словам, он никогда не забывал об измене жены, при этом они поддерживали романтические отношения.

Несколько месяцев назад, как отметил рассказчик, его дочерям исполнилось 18 лет, и они поступили в университет. «Но теперь, когда они обе учатся в университете, когда они стали независимы и вступили во взрослую жизнь, я серьезно рассматриваю возможность развода», — сказал он. Автор отметил, что любит жену, но из-за ее измены хочет развестись.

В комментариях под постом комментаторы поддержали решение автора развесьтесь с женой. По мнению большинства, мужчина не простил супругу за неверность.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.

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      Олег Давыдов
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