Мужчинам посоветовали чаще заниматься сексом ради профилактики одного заболевания

Терапевт Лидия Чумаченко рассказала, что простатит может развиваться из-за разных причин, в том числе из-за хронического стресса. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала способы профилактики этого заболевания.

Первым делом доктор посоветовала вести активный образ жизни, так любые виды спорта стимулируют выработку тестостерона и синтез половых гормонов. Особенно полезны для мужского здоровья езда на велосипеде, приседания, катание на коньках, йога и пилатес, заверила врач.

Также терапевт рекомендовала мужчинам регулярно заниматься сексом для поддержания здоровья предстательной железы. Кроме того, она посоветовала поддерживать гармоничные отношения с партнершами.

Ранее специалист по тазовой боли Светлана Черханова назвала мужчинам причины тазовой боли в паху. Она объяснила, что боль в области паха может развиться после перенесенных половых инфекций, острого простатита, оперативных вмешательств по поводу варикоцеле, паховых грыж и других операций на органах малого таза и брюшной полости.

