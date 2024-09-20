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08:28, 20 сентября 2024Забота о себе

Мужчинам посоветовали чаще заниматься сексом ради профилактики одного заболевания

Фото: Jenny Hill / Unsplash

Терапевт Лидия Чумаченко рассказала, что простатит может развиваться из-за разных причин, в том числе из-за хронического стресса. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала способы профилактики этого заболевания.

Первым делом доктор посоветовала вести активный образ жизни, так любые виды спорта стимулируют выработку тестостерона и синтез половых гормонов. Особенно полезны для мужского здоровья езда на велосипеде, приседания, катание на коньках, йога и пилатес, заверила врач.

Также терапевт рекомендовала мужчинам регулярно заниматься сексом для поддержания здоровья предстательной железы. Кроме того, она посоветовала поддерживать гармоничные отношения с партнершами.

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      Вера Владзиевская
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