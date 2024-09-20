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11:11, 20 сентября 2024Путешествия

Мышь выпрыгнула на пассажира самолета прямо из коробки с едой и сорвала рейс

The Aviation Herald: мышь на борту Scandinavian Airlines сорвала рейс в Малагу

Фото: Unsplash

На борту самолета авиакомпании Scandinavian Airlines мышь выпрыгнула на пассажира прямо из коробки с едой и сорвала рейс в Испанию. Об этом сообщает The Aviation Herald.

Уточняется, что инцидент произошел 18 сентября в самолете, выполнявшем рейс из норвежского Осло в Малагу. Спустя примерно 50 минут после взлета члены экипажа начали раздавать пассажирам еду. Однако в одной из упаковок оказался неожиданный сюрприз — грызун прыгнул на путешественника, а затем на откидной столик.

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Из-за случившегося капитан воздушного судна объявил об угрозе безопасности и направил самолет в Копенгаген. Там пассажиров пересадили на другой лайнер спустя два с половиной часа. О судьбе мыши не сообщается.

Ранее пассажиры самолета в Индии увидели на борту рептилию и вынудили экипаж охотиться за ней с ведрами. Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании IndiGo.

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      Марк Успенский
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