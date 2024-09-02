Пассажиры самолета увидели на борту рептилию и вынудили экипаж охотиться за ней с ведрами

Business Today: пробравшаяся на борт самолета в Индии ящерица сорвала вылет

Пассажиры самолета в Индии увидели на борту рептилию и вынудили экипаж охотиться за ней с ведрами. О том, как ящерица сорвала вылет, сообщило издание Business Today.

Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании IndiGo. Профессор Санджив Варшни рассказал в соцсетях, что его жена и 12-летний сын должны были вылететь из Мумбаи в Ранчи. Во время посадки они заметили пробравшуюся в салон рептилию и пожаловались на это члену экипажа. Бортпроводница попросила пассажирку и ее сына не поднимать панику и пообещала разобраться в ситуации.

Некоторое время экипаж с ведрами и метлами безуспешно пытался поймать ящерицу. Когда план не удался, пассажиров попросили покинуть самолет и пересесть в другой. Недовольные путешественники начали открыто жаловаться на сына Варшни, заявив, что из-за испугавшегося мальчика их вылет задерживается. В результате борт был заменен, а поймать ящерицу так и не удалось.

Ранее двух подростков из России задержали на Шри-Ланке по подозрению в незаконной ловле ящериц.