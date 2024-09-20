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06:34, 20 сентября 2024Россия

На месте работы фигуранта «Крокуса» Файзова появилась снятая после теракта вывеска

На барбершопе в Иваново появилась вывеска, снятая после теракта в «Крокусе»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На барбершопе в Тейково в Ивановской области появилась вывеска «Открыто», снятая хозяевами заведения сразу после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

В данном барбершопе до теракта работал один из обвиняемых по делу «Крокуса» Мухаммадсобир Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По словам продавца соседнего магазина Максима, барбершоп пока не работает, однако он надеется, что салон скоро откроется.

«Стрижки были хорошие, популярный был салон, и люди ходили. [Файзов] стриг хорошо», — сказал он.

Ранее соседка Мухаммадсобира Файзова рассказала, что его семья уехала из съемной квартиры в Иваново под Москвой. «Их нет, уехали. Их депортировали несколько месяцев назад», — сказала она.

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      Артём Верейкин
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