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08:55, 16 сентября 2024Россия

Родные обвиняемого в теракте в «Крокусе» уехали из съемной квартиры под Москвой

Соседка обвиняемого по делу о «Крокусе» заявила об отъезде его семьи из Иваново

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Соседка одного из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что его семья уехала из съемной квартиры в Иваново под Москвой. Ее слова приводит РИА Новости.

Файзов был зарегистрирован в Иваново. В первые дни после теракта дверь журналистам в подмосковной квартире открыла вторая жена отца Файзова. Она рассказала, что не является матерью Мухаммадсобира. Полиция, по ее словам, приходила в квартиру в четыре часа утра после теракта и увезла ее мужа и его племянника.

Через полгода после теракта в квартире, где проживали Файзовы, дверь не открыли. Соседка рассказала, квартиру №34 семье сдавали те, кто живет в соседней квартире №35 — там дверь открыла женщина, одетая в длинную юбку и хиджаб.

«Их нет, уехали. Их депортировали несколько месяцев назад», — рассказала она. Другая соседка добавила, что после теракта к ней приходила полиция. Что правоохранители хотели от нее — пожилая женщина не помнит.

Адвокат Файзова ранее попросил суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. По словам правозащитника, после теракта 19-летний Файзов передвигается на инвалидной коляске и нуждается в медицинской помощи. В свою очередь, Мосгорсуд, рассматривавший апелляцию на продление ареста молодому барберу Файзову, не увидел медицинских противопоказаний для содержания Файзова в СИЗО.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали свыше 500 человек.

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      Анастасия Шейкина
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