Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из-за здоровья

Адвокат участника теракта в «Крокусе» Файзова просил суд отпустить его из СИЗО

Адвокат обвиняемого в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Об этом сообщил ТАСС.

По словам правозащитника, после теракта 19-летний Файзов передвигается на инвалидной коляске и нуждается в медицинской помощи. Юрист сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и попросил избрать Файзову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

В свою очередь, Мосгорсуд, рассматривавший апелляцию на продление ареста молодому барберу Файзову, не увидел медицинских противопоказаний для содержания Файзова в СИЗО.

16 августа Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест Файзову, а также трем другим исполнителям теракта в «Крокусе». Они останутся под стражей до 22 ноября.