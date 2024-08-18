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05:33, 18 августа 2024Силовые структуры

Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из-за здоровья

Адвокат участника теракта в «Крокусе» Файзова просил суд отпустить его из СИЗО

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Адвокат обвиняемого в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Об этом сообщил ТАСС.

По словам правозащитника, после теракта 19-летний Файзов передвигается на инвалидной коляске и нуждается в медицинской помощи. Юрист сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и попросил избрать Файзову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

В свою очередь, Мосгорсуд, рассматривавший апелляцию на продление ареста молодому барберу Файзову, не увидел медицинских противопоказаний для содержания Файзова в СИЗО.

16 августа Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест Файзову, а также трем другим исполнителям теракта в «Крокусе». Они останутся под стражей до 22 ноября.

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      Марина Совина
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