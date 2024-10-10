Защита одного из участника теракта в «Крокусе» отозвала жалобу о продлении его ареста

Защита напавшего на «Крокус» Файзова отозвала жалобу о продлении его ареста

Начало событий в новости Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из-за здоровья

Защита участника теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отозвала жалобу о продлении его ареста. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Московский городской суд прекратил производство по апелляционной жалобе на продление срока Файзову. Жалоба на постановление Басманного суда в отношении обвиняемого отозвана представителем его защиты — сказала представитель суда. Отмечается, что причину, по которой была отозвана жалоба, в суде не назвали. Сейчас постановление суда первой инстанции вступило в силу.

По информации от окружения обвиняемых, знакомых с условиями их содержания в СИЗО, все фигуранты дела о нападении на «Крокус» прекрасно себя чувствуют и читают Коран. Собеседник агентства подчеркнул, что они регулярно участвуют в следственных действиях. Защита подследственных сообщила о том, что предварительное расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холл» будет длиться еще долго.

Ранее сообщалось, что адвокат Файзова попросил суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения.