Гончаренко: в руководстве Украины обсудили предстоящие выборы

В Офисе президента Украины сообщили о готовящихся впервые с июля 2019 года выборах в стране. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со ссылкой на неназванные источники.

По словам нардепа, в Офисе президента Владимира Зеленского прошло совещание с главами региональных отделов правящей партии «Слуга народа». На нем было заявлено о начале подготовки к предстоящему «избирательному процессу».

О каком именно «избирательном процессе» идет речь в публикации Гончаренко — неизвестно. Последние выборы в стране состоялись в июле 2019 года, когда избирали депутатов в Верховную Раду.

В 2023 году на Украине должны были пройти новые парламентские выборы, а в 2024-м были запланированы президентские, однако оба голосования были отменены из-за продолжающегося конфликта.

Ранее арестованный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что отказ Зеленского от проведения президентских выборов может стать причиной государственного переворота в Киеве.