Депутат Дубинский: Зеленского ждет переворот при отказе от выборов президента

Находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что причиной государственного переворота в Киеве может стать отказ от проведения президентских выборов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что переворот в стране не произойдет при урегулировании конфликта с Россией даже при потере территорий. По его словам, завершение кризиса и президентские выборы станут шансом на спасение.

«Переворот возможен только в том случае, если [президент Украины Владимир] Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит», — отметил он.

Ранее Дубинский заявил, что за кампанией против депутата Артема Дмитрука стоит президент Зеленский. По его словам, украинский лидер хочет запугать всех, кто выступает против «его диктатуры, которая приобрела форму тирании».