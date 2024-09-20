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14:00, 20 сентября 2024Бывший СССР

На Украине захотели раскрыть личности администраторов анонимных пабликов

В Раде захотели обязать соцсети раскрывать личности анонимных администраторов

Фото: Unsplash

В Верховной Раде Украины обсуждают идею обязать социальные сети раскрывать личности администраторов анонимных пабликов, которые якобы «распространяют российскую пропаганду». Об этом заявил глава комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, его слова передает издание «Страна.ua».

«Одна из идей — это возложить ответственность на деанонимизацию при условии, если пользователи нарушают определенные уголовные статьи в социальных медиа», — заявил Юрчишин.

По его словам, если анонимные пользователи начнут распространять то, что государство сочтет «российской пропагандой», то оно будет требовать от владельцев соцсетей деанонимизировать этих пользователей.

Ранее стало известно, что украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах. Уточняется, что Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) страны принял решение ограничить использование мессенджера в органах госвласти, воинских формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

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      Валентин Карант
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