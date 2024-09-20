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13:43, 20 сентября 2024Бывший СССР

Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

СНБО Украины сообщило, что военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) страны принял решение ограничить использование мессенджера в органах госвласти, воинских формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Во время заседания НКЦК секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко отметил, что нужно объединить усилия для укрепления нацбезопасности и эффективного противодействия угрозам в киберпространстве.

По мнению украинских чиновников, Telegram угрожает безопасности, поэтому его использование решили ограничить. Однако исключением станут лица, «для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей». Кроме того, в Центре противодействия дезинформации отметили, что использовать Telegram запретили только на служебных компьютерах. Запрет не касается личных смартфонов.

В августе председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал ввести жесткое регулирование Telegram. Он добавил, что время для этого решения наступило еще в 2022 году.

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