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23:12, 25 августа 2024Бывший СССР

На Украине призвали ввести жесткое регулирование Telegram после задержания Дурова

Депутат Рады Юрчишин: Украина должна ввести жесткое регулирование Telegram

Фото: Globallookpress.com

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции и призвал ввести жесткое регулирование мессенджера. Его слова приводит «Страна.ua».

«Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой», — подчеркнул депутат. Он добавил, что время для этого решения наступило еще в 2022 году.

В марте Юрчишин жаловался, что руководство Telegram отказалось блокировать российские каналы. Из-за этого в стране встал вопрос об ограничении работы мессенджера. Позднее парламентарий выразил мнение, что запрет мессенджера на Украине не будет посягательством на свободу слова.

При этом глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявлял, что запретить Telegram на территории Украины невозможно.

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