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10:58, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Раде отказались считать блокировку Telegram посягательством на свободу слова

Депутат Рады Юрчишин: запрет Telegram не будет посягательством на свободу слова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Запрет мессенджера Telegram на Украине не будет посягательством на свободу слова в стране. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью «РБК-Украина».

Юрчишин прокомментировал законопроект о государственном регулировании Telegram на территории Украины. По его словам, свобода слова является производной от персонализации не распространяется на анонимные Telegram-каналы. Политик также добавил, что публикующие пророссийскую позицию лица должны понимать, что это приводит к правовым последствиям.

«Когда рассказывают о свободе слова анонимных Telegram-каналов, это о чем? Кто стоит за этим словом?» — заявил депутат. Он также сослался на анализ Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о влиянии анонимных каналов на общество.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко признал невозможность блокировки Telegram на Украине. Он уточнил, что сейчас вопрос блокировки мессенджера не стоит на повестке дня.

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      Юрий Леонов
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