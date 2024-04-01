В Раде отказались считать блокировку Telegram посягательством на свободу слова

Депутат Рады Юрчишин: запрет Telegram не будет посягательством на свободу слова

Запрет мессенджера Telegram на Украине не будет посягательством на свободу слова в стране. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью «РБК-Украина».

Юрчишин прокомментировал законопроект о государственном регулировании Telegram на территории Украины. По его словам, свобода слова является производной от персонализации не распространяется на анонимные Telegram-каналы. Политик также добавил, что публикующие пророссийскую позицию лица должны понимать, что это приводит к правовым последствиям.

«Когда рассказывают о свободе слова анонимных Telegram-каналов, это о чем? Кто стоит за этим словом?» — заявил депутат. Он также сослался на анализ Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о влиянии анонимных каналов на общество.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко признал невозможность блокировки Telegram на Украине. Он уточнил, что сейчас вопрос блокировки мессенджера не стоит на повестке дня.