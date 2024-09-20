На Украине запретили призыв одной категории граждан

На Украине запретили призыв ограниченно годных граждан до 25 лет

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили призыв ограниченно годных граждан до 25 лет. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Директива Сухопутных войск ВСУ была принята 19 сентября. Депутат пояснил, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») формально входят в структуру Сухопутных войск.

«Продолжаем борьбу за тех, кого уже мобилизовали. Дожмем демобилизацию», — подчеркнул политик.

Ранее депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ отказались верить в возвращение военнообязанных из-за границы. Он счел маловероятным возвращение уехавших украинцев, поскольку желавшие служить уже приехали.