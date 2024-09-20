На Украине заявили о критическом дефиците зерна

Рыбчинский: на многих предприятиях запасов пшеницы не хватит на месяц

На многих перерабатывающих предприятиях Украины запасов пшеницы хватит меньше чем на месяц. Об этом заявил директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский на сайте про агробизнес Latifundist.com

«У нас зерна на многих предприятиях меньше чем на месяц. Сегодня предприятия "гоняются" за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, которые перерабатывают сотню тонн в сутки, гоняются за объемом в 20-30 тонн», — рассказал он.

Он также отметил, что на Украине действует постановление правительства, обязывающее мукомольные предприятия иметь двухмесячный запас муки на складах.

В июне сообщалось, что за февраль-май 2024 года темпы вывоза зерна Украиной на зарубежные рынки достигли рекордных значений. За четыре месяца украинские компании вывезли за границу 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя — в среднем по 5,56 миллиона тонн в месяц.