На Западе обвинили главу Еврокомиссии в прикрытии массовых похищений и убийств на Украине

Журналист Боуз: фон дер Ляйен прикрывает похищения и убийства на Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые убийства и похищения на Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X.

«Фон дер Лгунья прибыла в Киев. Чинить отопление. Она будет игнорировать факт массовых похищений, убийств», — обвинил он главу ЕК.

Кроме того, отметил западный журналист, фон дер Ляйен будет умалчивать о заключениях журналистов и расправ над ними, а также о большой коррупции и воровстве денег налогоплательщиков Европейского союза (ЕС).

Ранее 20 сентября стало известно, что глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом. Фон дер Ляйен отметила, что намерена обсудить с украинской стороной поддержку со стороны Европы в вопросах энергетики и вступления в ЕС.

Фон дер Ляйен анонсировала поездку в Киев 19 сентября. Она заявила о планах обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности Украины.