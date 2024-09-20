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17:30, 20 сентября 2024Моя страна

Назван топ популярных городов России для поездки на день

Воронеж стал самым популярным городом для однодневных бронирований в сентябре
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Татьяна Поповичева / ТАСС

Самым популярным городом России, который путешественники выбирали для однодневных поездок в сентябре 2024 года, стал Воронеж. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

При этом цена одной ночи при однодневном размещении в столице Центрально-Черноземного региона в среднем составляет 3855 рублей. На втором месте рейтинга расположились Минеральные Воды со средней ценой за ночь в размере 2942 рублей, а на третьем — Самара. В городе Среднего Поволжья переночевать в среднем обойдется в 3502 рубля.

Также в десятку популярных направлений на день вошли Владимир, Богучар в Воронежской области, алтайский Барнаул, Каменск-Шахтинск в Ростовской области, Немчиновка в Подмосковье, Павловская в Краснодарском крае и Муром во Владимирской области. Среди этих городов дешевле переночевать оказалось в Барнауле (средняя цена проживания — 1966 рублей), а дороже — в Муроме (6860 рублей).

Ранее стало известно, что Владивосток, Архыз и Сортавала оказались самыми дорогостоящими направлениями для отдыха в сентябре. Согласно подсчетам экспертов, жилье во Владивостоке в первом осеннем месяце обойдется в среднем в 6296 рублей за ночь, в Архызе — 6220 рублей, а в Сортавале — 5505 рублей.

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      Варвара Кошечкина
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