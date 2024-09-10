Россиянам раскрыли главные направления сентября для дорогого отдыха

Владивосток оказался самым дорогостоящим городом для отдыха в сентябре

Владивосток, Архыз и Сортавала оказались самыми дорогостоящими направлениями для отдыха в сентябре. Такие данные сообщили аналитики сервиса Tvil.ru, их исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно информации экспертов, возглавляет рейтинг Владивосток — жилье там в первом осеннем месяце обойдется в среднем в 6296 рублей за ночь. При этом средняя длительность бронирования составляет шесть ночей.

Стоимость суток проживания в Архызе составляет 6220 рублей, а средняя продолжительность проживания — три ночи. В Сортавале туристы также в основном бронируют жилье на три ночи, при этом один день будет стоить в среднем 5505 рублей.

В список дорогостоящих направлений вошли Нижний Новгород, Зеленоградск, а также села Дивноморское и Ольгинка в Краснодарском крае.

Ранее россиянам перечислили лучшие направления для отдыха осенью. Среди них Нижегородская область, Дагестан и Республика Алтай, а именно побережье реки Катунь.