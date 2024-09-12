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20:09, 12 сентября 2024Моя страна

Россиянам перечислили лучшие направления для отдыха осенью

«РГ»: Нижегородская область стала удачным направлением для отдыха осенью

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам перечислили лучшие направления для отдыха осенью. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Как сообщили собственные корреспонденты издания, в бархатный сезон наплыва туристов ждут в Нижегородской области. Там расположен музей-заповеднике, в усадьбе которого Пушкин написал «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Пиковую даму» и две последние главы «Евгения Онегина».

В список удачных для отдыха мест, по мнению журналистов, также вошел Дагестан. «Одна из популярных локаций в бархатный сезон — самый глубокий в Европе Сулакский каньон», — сообщили они.

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В заключение эксперты отметили Алтай, где расположена река Катунь, которая меняет осенью цвет с мятно-зеленого на прозрачно-бирюзовый. Кроме того, жителям страны посоветовали посетить Чуйский тракт, проходящий до самой Монголии, а также древние пещеры и скалы.

Ранее в сентябре россиянам назвали способы сэкономить на отдыхе в новогодние праздники. По данным вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сберечь средства можно с помощью раннего бронирования, грамотной логистики и размещения.

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      Екатерина Ештокина
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