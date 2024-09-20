Среда обитания
Все
09:47, 20 сентября 2024Среда обитания

Названа неожиданная причина развития ожирения

Врач Таныгина: кишечная бактерия может привести к развитию ожирения

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Если человек заразится кишечной бактерией Helicobacter pylori, в его организме повышается риск развития ожирения, поскольку бактерия влияет на гормональный фон. Об этом рассказала врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

По словам врача, хеликобактеры могут разрушать оболочку желудка и провоцируют появление язв, а еще они «научились влиять на гормоны, провоцируя с их помощью прибавку веса». Также бактерии приводят к интоксикации, на нее организм реагирует увеличением выработки инсулина. «Инсулин — сильный анаболический гормон, и его анаболическое действие распространяется не только на мозг и мышцы, но и на жировую ткань. Набирать жир становится проще, а убрать – гораздо тяжелее», — поясняет специалист.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко объявил, что в стране живут около 40 миллионов россиян с ожирением. Он указал, что ожирение запускает целый каскад других проблем со здоровьем, среди которых сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другое.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Четырех российских военных осудят за расправу над ополченцем Техасом

      Гуцул прервала визит в Россию из-за суда в Молдавии

      Чиновница завела 58 любовников среди подчиненных

      Мужчина нашел взрывчатку в российском селе и получил шесть лет колонии

      Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

      Названа наиболее уязвимая группа людей из-за взрывов гаджетов

      В России произошла массовая авария на мосту

      В России оценили будущее литиевых батарей после взрывов в Ливане

      Житель Курской области рассказал об ударе ВСУ кассетным боеприпасом по мирному населению

      Торговля России с Европой перестала снижаться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше