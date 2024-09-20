Названо отличие позиций Трампа и Харрис по украинскому конфликту

Политолог Дудаков: Трамп может предложить России приемлемые условия отношений

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы может предложить России приемлемые условия по нормализации отношений, но потребует жестких уступок относительно контактов с Китаем — такое отличие позиции Трампа от его конкурентки Камалы Харрис в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог-американист Малек Дудаков.

«В случае победы любого из кандидатов украинский конфликт станет менее приоритетным для США. Они не так глубоко завязаны с этой повесткой, у них нет длительных связей с Украиной, — объяснил Дудаков. — Но Харрис будет проводить политику более атлантистского толка, хотя и попытается переложить большую часть поддержки Украины на европейцев».

Политолог считает, что для обоих кандидатов разрешение ближневосточного кризиса и противостояние с Китаем намного важнее украинского конфликта. Так Трамп, как допустил Дудаков, может даже предложить приемлемые для России условия по нормализации отношений. Но взамен он будет требовать жестких уступок относительно кооперации с Китаем.

«С Харрис переговоров в моменте может и не быть. Но на фоне провалов Киева команда кандидатки в президенты может предложить России какую-то нормализацию и перезагрузку. Вокруг Харрис сейчас в основном обамовцы первого срока — а именно они ответственны за перезагрузку 2009 года», — напомнил политолог.

Ранее стало известно, что Харрис опередила своего оппонента-республиканца Трампа на рекордные шесть процентных пунктов. Социологи консалтинговой группы Morning Consult опросили 11 022 потенциальных американских избирателей в период с 13 по 15 сентября.