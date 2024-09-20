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09:35, 20 сентября 2024Экономика

Маркетплейсы попросили не лишать россиян крупных покупок в рассрочку

РБК: маркетплейсы попросили отказаться от лимита в 15 тысяч рублей на рассрочку

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Обсуждаемый властями лимит в размере 15 тысяч рублей на бесплатную рассрочку снизит количество желающих совершать достаточно крупные покупки и ограничит доступ россиян к социально значимым товарам. Об этом предупредила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят маркетплейсы и онлайн-магазины, передает РБК.

Соответствующее обращение направлено председателю Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову, Центробанку, а также в Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития.

Проект закона, вводящего лимит, внесен в Госдуму в августе. Предполагается, что он вступит в силу с 1 декабря 2025 года. Подход, предложенный законодателями, заключается в том, что при рассрочке на сумму больше 15 тысяч рублей данные пользователя услуги передаются в бюро кредитных историй (БКИ), как и в случае обычных кредитов.

В этом случае у банков возникают расходы, связанные с подтверждением личности пользователя. От него потребуются данные паспорта, СНИЛС, ИНН, адрес места жительства, форма 2-НДФЛ, трудовая, что оттолкнет потенциальных клиентов, и экономическая модель рассрочки перестанет работать. В результате покупателю придется оформлять кредит.

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Представитель АКИТ подчеркнул, что BNPL-инструменты (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») в таких условиях нерентабельны и рынок перестанет ими заниматься. А кроме того, даже для мелких покупок законопроект запрещает операторам взимать деньги с пользователей до момента оплаты товара продавцу, хотя для компаний платеж стал заменой идентификации, то есть доказательством платежеспособности клиента.

Наконец, маркетплейсы предлагают оставить платную рассрочку наряду с бесплатной в зависимости от условий, потому что ее запрет разрушает бизнес-модели BNPL и делает невозможным дальнейшее развитие рынка.

Ранее законопроект раскритиковали банки и BNPL-сервисы, предложившие установить лимит хотя бы на уровне 60 тысяч рублей. Они указали, что в текущих условиях две трети всех покупок в рассрочку составляют товары дороже 15 тысяч рублей, идея властей уводит этих клиентов с рынка. А через год из-за инфляции процент станет еще больше.

Между тем власти, указывая на необходимость лимита, напоминают, что растущая популярность рассрочки мешает правильно оценивать уровень закредитованности гражданина, так как размеры платежей по этим сервисам могут превосходить платежи по кредитам.

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      Платон Щукин
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