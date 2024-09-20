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12:04, 20 сентября 2024Экономика

Объявлено об изменении тарифов в Системе быстрых платежей

ЦБ: банкам запретят брать комиссию за переводы через СБП налогов и штрафов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 ноября 2024 года российским банкам запретят брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу государства — например, налогов или штрафов. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

Кроме того, речь идет об оплате услуг детских садов, кружков и секций.

Подчеркивается, что в СБП сегодня уже реализовали возможность проводить платежи в бюджет по начислениям. Например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. В будущем в этот сервис добавят опцию оплаты через порталы госуслуг. Даже муниципальных.

Также с ноября лимит бесплатных переводов, равняющийся 100 тысячам рублей в месяц, распространят на операции с электронными кошельками.

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      Кирилл Луцюк
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