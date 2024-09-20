Обвиненный в нарушении миграционных правил доброволец из Молдавии вернулся на СВО

Обвиненный в нарушении миграционных правил доброволец Федько вернулся на СВО

Доброволец специальной военной операции (СВО) из Молдавии Геннадий Федько, которому грозила депортация, вернулся в зону боевых действий. Об этом сам мужчина рассказал журналистам «Известий».

«Со мной все хорошо», — сказал он. Боец поблагодарил Минобороны, МВД России и судебных приставов за разрешение сложившейся ситуации.

Федько был задержан пограничниками 12 сентября на КПП на границе Ростовской области и Луганской народной республики. Суд постановил выдворить его за пределы страны как нарушителя миграционных правил. В подразделении, в котором проходил службу боец, возмутились принятым решением.

Весной 2024-го года в схожей ситуации оказался сербский доброволец СВО Александр Иокич. Мужчине, который воевал в Донбассе с 2021-го года, было предписано вернуться на родину, где ему грозит 25-летний срок за наемничество. После обращения бойца к президенту России Владимиру Путину ему удалось помочь.