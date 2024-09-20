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11:03, 20 сентября 2024Культура

Ольга Бузова стала крестной мамой

Певица Ольга Бузова рассказала, что стала крестной мамой ребенка своей подруги

Фото: Shatokhina Nataly / news.ru / Globallookpress.com

Ольга Бузова рассказала, что стала крестной мамой ребенка своей подруги Марии Погребняк. Слова певицы передает издание mk.ru.

Артистка призналась, что была очень рада оказаться рядом в день рождения малыша.

«Я безумно счастлива, что мне удалось оказаться рядом в этот день. Это были непередаваемые эмоции: счастье, чудо. Четвертый сын у Маши! Я так понимаю, мне уже пора за дочкой», — поделилась эмоциями Ольга.

Также Бузова уточнила, что это уже второй ее крестник.

«Это мой второй крестный сын. Первый Семочка сын моей подруги из Санкт-Петербурга, многие ее знают, хотя она не публичный человек», — уточнила она.

Ранее стало известно, что певица отреагировала на скандал с MIA BOYKA и девочкой-квадробером.

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      Андрей Шеньшаков
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