Ольга Бузова стала крестной мамой

Певица Ольга Бузова рассказала, что стала крестной мамой ребенка своей подруги

Ольга Бузова рассказала, что стала крестной мамой ребенка своей подруги Марии Погребняк. Слова певицы передает издание mk.ru.

Артистка призналась, что была очень рада оказаться рядом в день рождения малыша.

«Я безумно счастлива, что мне удалось оказаться рядом в этот день. Это были непередаваемые эмоции: счастье, чудо. Четвертый сын у Маши! Я так понимаю, мне уже пора за дочкой», — поделилась эмоциями Ольга.

Также Бузова уточнила, что это уже второй ее крестник.

«Это мой второй крестный сын. Первый Семочка сын моей подруги из Санкт-Петербурга, многие ее знают, хотя она не публичный человек», — уточнила она.

Ранее стало известно, что певица отреагировала на скандал с MIA BOYKA и девочкой-квадробером.